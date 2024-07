Giallo a Vicenza | i resti di una donna trovati nella canonica di una chiesa a Gallio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024)nel Vicentino: le ossa di uno scheletro appartenenti ad una, in età compresa tra i 45 ei 55 anni, sono state trovate in un saccosoffitta delladella parrocchia di San Giovanni Battistafrazione di Stoccareddo di, in provincia di. Come riportato dal Giornale di, le analisi dell’anatomopatologo Giovanni Cecchetto dell’Università di Padova hanno evidenziato che questiumani sarebbero stati nascosti nel sottotetto da circa una cinquantina di anni, probabilmente dagli anni Settanta, e non mostrerebbero lesioni di tipo traumatico.Leggi anche: Davide Donadei in ospedale, il messaggio spaventa i fan: «Avevo milza e fegato viola. Devo fare altri esami» La scoperta è stata fatta dal parroco della. Nel sacco sono statiun teschio e altre parti dello scheletro (appartenenti tutte ad un unico corpo).