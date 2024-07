Fabrizio Corona suo figlio Carlos in comunità | Deve finire il suo percorso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) È un momento speciale per. L’ex re dei paparazzi sta per diventare papà grazie alla compagna Sara Barbieri, a cui ha di recente dedicato un dolce messaggio sui social. E intanto, anche il suo primogenitosembra stare meglio dopo i recenti problemi di salute.e le condizioni di salute ditorna a parlare di, ilavuto con Nina Moric. Ospite a Belve, l’ex re dei paparazzi aveva spiegato che il ragazzo è affetto da una malattia genetica, e in una recente intervista a Chi ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni dopo alcuni problemi riscontrati lo scorso inverno.