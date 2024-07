Divino Urban Art allo Stranieri L’opera nata dalla partecipazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un venerdì ricco di appuntamenti proposto dal cartellone di Restate. · Al Binario 49 di via Turri, alle 9,30, per Abitare Sottoponte continua l’attività di danza con prove di ricerca. · Per Estate Popolare, al Villaggioalle 17 c’èo Art, con la realizzazione di un’operada un percorso partecipativo. Mentre al liceo Matilde di Canossa, alle 18, va in scena lo spettacolo "Rodari in valigia". Info: www.estatepopolare.it · A Palazzo da Mosto, alle 21,30, per Vola Alta Parola Alba Donati legge dal libro "Tu paesaggio dell’infanzia". · Cinema sotto le stelle all’Arena Stni, alle 21,30, con il film "Enea" di Pietro Castellitto. Ingresso 3,50 euro per Cinema Revolution.