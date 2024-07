Che cos’è l’Interluchina 11 e perché dobbiamo spegnerla per restare giovani

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 luglio 2024) Qual è lo scopo dell’uomo negli ultimi decenni? Ovviamente cercare di allungare le aspettative di vita attraverso uno stile di vita sano ma, soprattutto, grazie alle ultime scoperte mediche e scientifiche, E proprio in questo senso si colloca lo studio pubblicato sulla rivista Nature e coordinato da scienziati della Duke National University e il National Heart Research Institute di Singapore, insieme a Imperial College e Duke University.. Questo, infatti, evidenzia come sia necessario spegnere la proteina infiammatoria chiamata IL-11 (interleuchina 11) per aumentare la possibilità di vita. L’IL-11 è una molecola proteica, prodotta dalle cellule stromali del midollo osseo. In particolare, favorisce la produzione delle proteine di fase acuta durante l’infiammazione. Si occupa anche della maturazione di quelle particolari cellule che poi origineranno le piastrine (i megacariociti).