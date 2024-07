Bijol passi avanti ma non per l’Inter | cessione in vista

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Novità su, il difensore sloveno dell’Udinese accostato nelle ultime settimane anche al. Per lui c’è la possibilità di chiudere laa un altro club in Serie A. INTERESSE CONCRETO – Per Jakaè molto difficile che la nuova stagione inizi con la maglia dell’Udinese. Il difensore dei bianconeri friulani, reduce dalla partecipazione agli Europei con la Slovenia dove ha passato anche la fase a gironi, è uno degli uomini mercato principali e può lasciare Udine a breve. Su di lui si era detto a lungo del, anche prima della fine dello scorso campionato. Ma ora è più facile che vada altrove. La destinazione sempre più probabile per: niente Inter ACCELERATA IN CORSO – Come annuncia Sportitalia, è di queste ore la novità che il Bologna ha deciso di puntare decisamente su. Già a breve può arrivare la chiusura, conda parte dei felsinei.