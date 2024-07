Atp Bastad 2024 Nadal | Semifinale? Non so come mi sveglierò decido domani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Decideròse giocare la. Vediamosta il corpo, anche se fossi giovane dovrei fare molto recupero. Non somi, ma sono ancora vivo”. Queste le parole in conferenza stampa di un esausto Rafael, dopo aver battuto Mariano Navone in quattro ore ai quarti di finale dell’Atp di. “Ci sono stati tanti alti e bassi durante tutti i set. Abbiamo attraversato momenti in cui io avevo il controllo, poi lui e alla fine ci sono stati anche momenti della partita in cui nessuno dei due sentiva di avere il controllo della situazione – ha proseguito lo spagnolo nelle parole riportate da puntodebreak.com –. Per me significa molto superare un grande rivaleMariano, che ha lottato fino alla fine”. L’avversario diinè il croato Duje Ajdukovic. Atp: “? Non somi” SportFace.