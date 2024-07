Andrew Scott sarà in ‘Pressure’ film sullo sbarco in Normandia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo la nomination agli Emmy per Ripley, il richiestissimoèfarà parte del cast principale del prossimosul D-Day di Studiocanal e Working Title, Pressure. Nella storia vera, il vincitore del BAFTAinterpreterà il capitano James Stagg, il capo meteorologo degli Alleati il ??cui compito era informare il comandante supremo generale Eisenhower delle condizioni meteorologiche che avrebbero decretato il successo o il fallimento della loro invasione della. La decisione fu fondamentale per il destino della guerra e il corso della storia. Anthony Maras ( Hotel Mumbai) dirigerà il thriller le cui riprese dovrebbero iniziare nel Regno Unito a settembre. Sono in corso ulteriori casting, con Studiocanal che si occupa delle vendite mondiali.