Alex Schwazer ritorna alle gare dopo 8 anni VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 luglio 2024) AGI -touna squalifica di otto. È iniziata sulla pista di Arco in provincia di Treno, la 'Q20k", gara di marcia sui 20.000 metri. Il marciatore italiano sta marciando sotto circa un migliaio di spettatori e sotto gli occhi attenti del suonatore Sandro Donati. C'è un solo atleta che ha risposto all'invito degli organizzatori per celebrare il ritornocompetizioni dicon la maglia di una società trevigiana, l'Atletica San Biagio di Callalta: si tratta di Damiano Barbieri dell'Asd Risorgive., 39, altoatesino di Vipiteno, sta affrontando i 50 giri sotto una pioggia che diventa sempre più battente girogiro, osservato dalla moglie Kathrin Freund e, per la prima volta, dai figli Ida e Noah. Un ritornoottodi squalifica terminata il 7 luglio scorso.