Alcedo rileva la Marino Belotti Srl

(Di venerdì 19 luglio 2024)il 100% del capitale di, azienda leader nella produzione di soluzioni premium di packaging primario per il settore del make-upV, fondo di private equity gestito daSGR, ha acquisito l’azienda dalla multinazionale italiana Lumson, entrando così nel settore delle soluzioni di packaging per le polveri per la cosmetica. Obiettivo: fornire ulteriore impulso alla crescita della società a livello internazionale.SGR, attraverso il FondoV, acquisisce il controllo della societàS.r.l. dal gruppo Lumson della famiglia Moretti., con sede a Chiuduno (Bergamo), è uno storico operatore, riconosciuto dai principali brand italiani ed internazionali, per la realizzazione di soluzioni premium di packaging primario per le polveri per la cosmetica.