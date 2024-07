AEW | Dynamite 250 ottiene i migliori ascolti da aprile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) Risultati eccezionali per la 250ª puntata di AEWAEWha registrato un notevole incremento neglitelevisivi questa settimana, segnando un importante traguardo per il mondo del wrestling. La puntata di mercoledì sera ha attirato una media di 795.000 spettatori su TBS, con un aumento del 15,1% rispetto alla settimana precedente. Questo risultato rappresenta il miglior dato di audience per lo show dal 10. Il match epico che ha aperto la serata L’episodio, che ha segnato la 250ª puntata di, è stato caratterizzato da un match di apertura straordinario durato quasi un’ora. In questo incontro, MJF ha vinto il titolo di AEW International Championship contro Will Ospreay, offrendo agli spettatori uno spettacolo indimenticabile.