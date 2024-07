Aeroporti di Firenze e Pisa disagi per il Microsoft down

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – I problemi tecnici dei sistemi informatici a livello globale di alcune compagnie aeree, legati aldi oggi, stanno provocando disservizi sui voli previsti nella giornata di oggi aglidi. Perché ci sono guasti informatici in tutto il mondo e i dispositivi Windows sono in tilt “Toscana– riferisce il gestore degli scali toscani – sta garantendo la massima assistenza ai propri passeggeri. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del volo sui siti delle compagnie aeree e/o deglidi”. A Peretola il tabellone delle partenze vede “solo” due cancellazioni al momento, un volo per Roma e uno per Madrid. Per gli altri però ci sono diversi ritardi che vanno da pochi minuti a oltre un’ora.