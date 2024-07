Addio cibi liofilizzati per gli astronauti Nello spazio si potrà mangiare un buon piatto di pasta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo l'invenzione di macchinari per friggere patatine e cuocere biscotti, una ricercatrice statunitense dell'università di Harvard ha recentemente trovato il modo di cuocere laall'interno delle stazioni spaziali. L'obiettivo della dottoressa Larissa Zhou è stato quello di superare il consumo di prodottida parte degliprogettando una macchina che permettesse la cottura dei. In sostanza una sorta di bollitore spaziale con cui poter cuocereo altri. I contenuti di questa ambiziosa ricerca sono spiegati nella sua tesi "Cooking in Space: Food Systems and Technologies for Long-Duration Space Travel".