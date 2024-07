Addio a Francesco Cicchi I ragazzi di Ama in lacrime | Per noi eri invincibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Sei stato un giglio, una pianta bellissima, che cresce in collina ed è soggetta ai venti e tu di venti ne hai dovuti fronteggiare molti". Parole cariche di affetto e stima quelle di monsignor Vinicio Albanesi della comunità di Capodarco, che ha celebrato insieme a don Gianni Croci ieri i funerali di, il fondatore e presidente di Ama Aquilone, nella chiesa di San Filippo Neri di San Benedetto, gremita di gente. Nonostante il caldo torrido in tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta. Parenti,, dipendenti, politici si sono stretti intorno ai figli Martina e Riccardo per far sentire il loro profondo affetto. Monsignor Vinicio Albanesi ha ripercorso le tappe della vita di, una vita al servizio degli altri: la sua esistenza è stata dedicata alle persone più fragili, scommettendo sul loro recupero. "Caroè triste salutarti così.