Una canzone per Sinner | lo spoiler fa impazzire i tifosi

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha conquistato anche il mondo della musica:in arrivo, losui social è stato estremamente eloquente. Quando diciamo che Jannikè ovunque, non mentiamo. È sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e, dopo le romantiche vacanze in Costa Smeralda, anche su quelle dei rotocalchi. È nelle pubblicità che passano di continuo in televisione ed è perfino nei menu di pizzerie e gelaterie, se consideriamo che molti cuochi e maestri hanno dedicato delle golosissime creazioni al campione azzurro. Janniksarà il “protagonista” di un nuovo ed attesissimo singolo (LaPresse) – Ilveggente.itLa sua fama, insomma, si è spinta ben al di là dei confini sportivi. Ed era innegabile che accadesse, essendo lui il tennista italiano più forte di tutti i tempi. Ha collezionato così tanti successi e regalato talmente tante di quelle emozioni che non potrebbe essere altrimenti.