Un commissario ad hoc per gli stadi di calcio Che aspetta Salvini?

(Di giovedì 18 luglio 2024) Al direttore - Milwaukee, Wisconsin, 14 ottobre 1912: durante un comizio, un certo John Schrank, un cittadino di origini bavaresi poi ricoverato in un ospedale psichiatrico, ferisce al petto con un colpo di pistola Teddy Roosevelt. Presidente repubblicano per 8 anni, correva come candidato di un terzo partito indipendente, il Progressive Party (allora non c’era il divieto costituzionale del terzo mandato). Con freddezza straordinaria, blocca la folla che voleva linciare l’attentatore e si sbottona la giacca grondante di sangue. Agita dal palco il manoscritto del discorso, una cinquantina di pagine piegate in due che avevano deviato la traiettoria del proiettile altrimenti mortale. Inizia a parlare con vibrante eloquenza, con brevi pause per gli spasmi di dolore, dichiarandosi certo della vittoria della causa progressista poiché il Signore gli aveva salvato la vita. Uragano di applausi.