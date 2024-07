Uefa reclamo di Gibilterra per cori discriminatori della Spagna dopo Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) La Federazione calcistica diha presentato unformale all’indirizzo dell’i festeggiamenti controversi dei giocatoriil trionfo a. Le Furie Rosse, infatti, hanno cantato “è spagnola“ per celebrare il trionfo contro l’Inghilterra in finale a Berlino, frase che non è andata giù ai vertici sportivinazione in questione. Di seguito il contenuto del comunicato gibilterrino: “Abbiamo accolto il video dei festeggiamenticon rabbia e delusione. Il comportamento dei calciatori è stato profondamento offensivo nei confronti degli abitanti di, i quali hanno ripetutamente esercitato i loro diritti democratici per rimanere un territorio britannico“. In breve, la Federazione diha ritenuto il coro iberico come inappropriato e di cattivo gusto, seppur fosse con ogni probabilità goliardico.