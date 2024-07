Torino Cairo | Vanoli il profilo che cercavamo lavoriamo per squadra competitiva

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Aè iniziata l’era, nuovo allenatore granata dopo gli ultimi tre campionati con Juric in panchina. Il presidente Urbanoripone grande fiducia nel tecnico che ha riportato il Venezia in A nell’ultima stagione: “Lo abbiamo seguito per un bel po’ di tempo, Vagnati ha visto molte sue partite – le parole del numero uno del ‘Toro’ a Radio Firenze Viola – Era ilche, dopo la partenza certa di Juric dovevamo cautelarci. La nostra priorità è costruire unavelocemente e, possibilmente, partire bene. Poi fare un buon campionato. Buongiorno al Napoli? Cessione che mi è dispiaciuto fare”. “Abbiamo un nuovo mister importante – riprende– con esperienze nelle nazionali giovanili e collaborazioni con Ventura e con Conte sia al Chelsea sia all’Inter. È stato primo allenatore allo Spartak Mosca e ha riportato il Venezia in Serie A.