Tabellone Atp Bastad 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildell‘Atp 250 di, in Svezia. Main draw di tutto rispetto per il torneo che farà, insieme al 250 di Gstaad, da preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi. C’è Rafa Nadal, che avrà un primo turno romantico con il figlio di Bjorn Borg, Leo. Testa di serie numero 1 Andrej Rublev, che esordirà al secondo turno grazie al bye in quanto una delle prime quattro teste di serie. Direttamente al secondo turno anche Casper Ruud (2), probabilmente il favorito alla vittoria finale, Tallon Griekspoor (3) e Mariano Navone (4), molto pericoloso su questa superficie. Francesco Passaro è l’unico italiano ine avrà Taro Daniel al primo turno. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVATP 250QUARTI DI FINALE Tirante vs Carballes Baena (LL) Skatov vs Rocha or (7) Borges (WC) Nadal vs (4) Navone Ajdukovic vs Monteiro SECONDO TURNO Tirante b.