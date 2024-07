Sugar – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024)Via Vincenzo Monti, 26 – 20123Tel. 02/4815376 Sito Internet: www..it Tipologia: pasticceria / caffetteria Prezzi: caffè 1,50€, cappuccino 2€, lieviti 1,50/2€ Chiusura: mai OFFERTAè una piccola ma graziosa pasticceria in zona Cadorna, a due passi dalla Triennale e da Corso Sempione, un luogo che si presta sia a una pausa dolce che salata. È sempre abbastanza affollata al mattino, momento in cui l’abbiamo provata noi, ma se non c’è posto a uno dei tavolini esterni ci si può accomodare tranquillamente al bancone da cui si possono notare le splendide torte e i pasticcini esposti. Per quanto riguarda la produzione di lieviti da prima colazione, l’offerta è più limitata rispetto a quella della pasticceria e prevede brioche con farciture classiche, quali crema, cioccolato e marmellata.