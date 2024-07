Sant’Agata dipendente comunale aggredito | Garantire forme di controllo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con sdegno e sgomento abbiamo appreso il grave fatto di cronaca avvenuto presso gli uffici del Comune di Sant’ Agata dei Goti, dove unè stato brutalmenteda uno squilibrato che ha ritenuto opportuno scaricare sul povero lavoratore la sua inusitata ira del tutto sproporzionata ed ingiustificata, con la speranza, forse, di ottenere qualche risultato o qualche utile a proprio vantaggio. Ed invece sono in corso le indagini sulla dinamica dell’ accaduto che condanniamo e stigmatizziamo fermamente, dal momento che non esistono in nessun caso delle ragioni che possano supportare tali atteggiamenti di sopraffazione ai danni di chi, quotidianamente, si reca sul proprio posto di lavoro per cercare di portare a casa quanto necessario alla sopravvivenza della propria famiglia, una guerra tra poveri dove perdono tutti”.