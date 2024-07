Samsung spinge sull' IA e acquista una startup britannica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha annunciato l'acquisizione dellaOxford Semantic Technologies, per potenziare la propria intelligenza artificiale e offrire esperienze e contenuti più personalizzati sui propri dispositivi. Oxford Semantic è specializzata nei cosiddetti "grafici di conoscenza", una tecnologia che archivia e organizza i dati come una rete interconnessa di idee ed entità correlate, proprio come fanno gli esseri umani, consentendo il rapido recupero di informazioni e raccomandazioni. Il suo prodotto di punta si chiama Rdfox, ed è pubblicizzato come il motore di ragionamento semantico più veloce al mondo. "In quanto tale, è considerata una delle tecnologie chiave per realizzare soluzioni di intelligenza artificiale più sofisticate e personalizzate" ha affermato una nota di