Sale piene l' area festival gremita il grande successo di Kilowatt 2024

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio– Ultimi due giorni per, venerdì 19 e sabato 20 luglio: un epilogo imperdibile per concludere in bellezza la ventiduesima edizione di una manifestazione che ha saputo coinvolgere e appassionare il pubblico e l’intera città di Sansepolcro con eventi di danza, teatro, musica, arti visive e performance digitali. Si profilano numeri da record, cone una partecipazione straordinaria. La giornata di venerdì 19 si apre alle 16:00 con la replica della performance Motus Mori – Museum, fruibile all’Oratorio di Santa Maria delle Grazie fino alle 19:00: una installazione coreografica ideata dalla coreografa tedesca, residente in Olanda, Katja Heitmann che, con questo progetto, vuole realizzare un archivio dei gesti umani.