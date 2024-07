Partita del cuore Renzi e l’abbraccio a Schlein | Affinità calcistica

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024)del: “”- La foto delcon Ellyche ha fatto il giro del web l’ha postata lo stesso Matteovia social. E in campo il senatore toscano leader di Italia Viva con un assist perfetto ha mandato in gol la segretaria Pd. E ladeltra Nazionale Cantanti capitanati da Enrico Ruggeri e la Nazionale dei politici di scena a L’Aquila ‘Capitale della Cultura 2026’ trasmessa da Rai Uno mercoledì 17 luglio sera ha vinto la prima serata.del: “” (Foto Fb Matteo)Il senatore toscano leader di Italia Viva nonché ex premier ed ex segretario Pd: “La foto delcon? Ci siamo scambiati assist reciproci, abbiamo avuto una buonalà davanti”.