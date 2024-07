Nuovo arresto per Toti | finanziamento illecito spot elettorali

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024)per, nuova ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il toscano Giovanni, presidente Regione Liguria già ai domiciliari dal 7 maggio con l’accusa di corruzione. Stavoltaè accusato diper la vicenda deglipagati, secondo l’accusa, sottobanco da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo a Genova. Indagati, per lo stesso reato, anche l’ex braccio destro diMatteo Cozzani, l’ex senatore e proprietario di Primocanale Maurizio Rossi e l’ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada. L’accusa è di violazione alla legge suldi partiti in relazione a 50mila euro che sarebbero stati versati da Esselunga alla tv genovese Primocanale per le elezioni comunali del 2022 poi vinte dall’attuale sindaco Marco Bucci, non indagato.