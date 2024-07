Meloni no a von der Leyen per metodo e merito noi coerenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Non ho ragione di ritenere che la nostra scelta possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella commissione, siamo paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia, con uno dei governi più solidi ed è sulla base di questo e solo di questo che si definisce il peso italiano". Così la presidente del Consiglio Giorgiain un video commentando la rielezione di Ursula von dernon sostenuta dal voto di Fratelli d'Italia. "Fratelli d'Italia ha deciso di non votare" per la rielezione di Ursula von der: "Siamo rimasticon la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione dele del", aggiunge.