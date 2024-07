Indagine su una storia d’amore

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Paolo e Lucia si amano da sempre, si mescolano inevitabilmente, incapaci di sapere dove inizia uno e finisce l'altro. Sono cresciuti insieme, hanno studiato insieme con la stessa passione e un obiettivo comune. Oggi, un pochino disillusi, devono rendersi conto che le loro carriere non sono arrivate al punto che speravano quando si sono conosciuti e lanciati con grinta e spensieratezza. E forse anche il loro rapporto non invecchia benissimo. Nell'epoca della iper-esposizione si sentono troppo sottotraccia. E se gli venisse chiesto di partecipare a un programma televisivo in cui raccontare il loro amore e soprattutto i loro momenti di crisi? Potrebbe essere un'opportunità per svecchiare, rinascere? Sarà una benedizione o una bomba ad orologeria?