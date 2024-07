Il vicepresidente Acot | Ci arrangiamo senza aiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ora Gianmarco Tamberi, campione olimpico ed europeo di salto in alto, sarà il nuovo testimonial della Regione Marche, che succede all’allenatore di calcio Roberto Mancini. Gli operatori turistici però danno pochissima fiducia a questo genere di investimento, poiché i testimonial ben poco possono fare per portare turisti nelle Marche. "La regione Marche un flop totale. Era poca cosa l’amministrazione precedente ed è nulla questa attuale, per quanto riguarda il turismo – spiega Paolo Nespeca, titolare di strutture ricettive e vice presidente dell’–. Non c’è nessuna programmazione sul territorio: cida soli con qualche iniziativa e con i social su Google, Facebook, Instagram e siti on line. A livello locale ogni comune va per proprio conto. Quello di Cupra, per esempio, sta lavorando bene e nel paese il turismo si muove.