I vini dealcolati? Una stronzata Se i giovani bevono meno è colpa dell' industria Intervista a Josko Gravner

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ogni tanto, di giorno,sparisce. È in cantina. Una cantina dove la luce entra fioca da un’unica finestra e in assenza di tutto è perennemente semivuota, neppure le anfore di terracotta si vedono, puoi solo divertirti a contare il numero dei buchi circolari che sporgono in superficie, incastrate sotto tonnellate di terra friulana. Con la solita lentezza apre i coperchi pesanti e guarda dentro. Lì il vino riposa da mesi. Le anfore più vecchie, quelle interrate alla fine degli anni Novanta, ci sono ancora, ma sono state spostate in giardino una accanto all’altra a formare una piccola muraglia. «L’anfora ha 5mila anni di storia, sono convinto che è il recipiente più idoneo per il vino», dice nel suo italiano contaminato dalla linea di confine con la Slovenia che passa accanto alla sua casa di Lenzuolo Bianco, non lontano dal sacrario di Oslavia.