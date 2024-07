GP Ungheria Alonso | Asfalto molto caldo non facile trovare assetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Qui c’è un’altra pista dall’, simile a Barcellona, e sarà un’altra sfida per noi. La vettura è difficile portarla nel giusto. La situazione è complicata, con alti e bassi per tutti. Per 4-5 gare siamo stati competitivi in qualifica e siamo andativicino ai big ma gli ultimi weekend sono stati difficili. Dobbiamo migliorare le nostre prestazioni e metterci in posizione più comoda. Qui inportiamo aggiornamenti, sarei felice andare a punti”. Queste le parole di Fernandonel corso della conferenza stampa alla vigilia del GP di. GP: “, non” SportFace.