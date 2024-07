Forlì minacce all' assessora Casara dal consigliere Rinaldini | Sei una bugiarda… te la farò pagare cara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 - “Sei una bugiarda.te ladevi stare attentasarà guerra” queste le parole che Graziano, coordinatore delle opposizioni ed ex candidato sindaco, avrebbe rivolto all’Paolaal termine del consiglio comunale di martedì scorso. Parole “cariche di livore e prepotenza” si legge in una nota scritta dalle donne componenti della maggioranza di governo cittadino. Testimoni della maggioranza avrebbero raccontato di un “dito puntato, proteso in maniera scomposta e minacciosa, il volto e la fisiognomica alterate”. “Un fatto gravissimo, ingiustificato - si legge nella nota -, una forma di minaccia irricevibile che condanniamo fermamente.