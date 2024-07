F1 | Fernando Alonso su Hungaroring | Ottimizziamo il pacchetto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’obiettivo principale dell’Aston Martin in vista di questo weekend dell’Ungheria sarà soltanto uno: migliorare le ultime prestazioni messe in pista in questo Mondiale 2024 della Formula 1.è pronto per regalarsi una tre giorni importante sul tracciato diche dovrà portare la vettura verde, guidata anche da Lance Stroll, a contatto delle posizioni più interessanti della competizione. Tentativo che non sembra così semplice da portare a casa.vuole migliorare Aston Martin: “Ecco cosa faremo” (Credit foto – RV Racing Press)“Tra Wilmbledon con Alcaraz e la Spagna agli Europei, è stato un weekend fantastico quello passato. Con Carlos siamo in buone mani dopo l’era di Nadal. E anche nel calcio è andata bene. Se ho preso in giro qualcuno? Ancora no.