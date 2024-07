È Inter-Juventus già in estate dopo Cabal altri due duelli ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024)è già partita incol calciomercato.il duello pervinto dai bianconeri, adesso si profilanodue terreni di scontro. DERBY – In attesa del duello in campionato sul campo, c’è quello sul mercato.si stanno dando battaglia in questa sessione estiva di calciomercato. Come riferisce Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset,il duello per Juan David, previstidue terreni di scontro. Quanto a, il giocatore colombiano era ad un passo dall’, ma poi laha prima pareggiato l’offerta dei nerazzurri agli agenti del difensore per poi trovare l’accordo col Verona per 10 più due di bonus. Ora, ci sarannotra nerazzurri e bianconeri: uno per Kiwior e l’altro per Gudmundsson.