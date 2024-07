Dove mangiare a Marzamemi I 5 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una frazione del comune di Pachino, provincia di Siracusa, antico borgo di pescatori noto per la scenografica tonnara che sta lì a testimoniare come la pesca del tonno, qui, sia una questione socio-culturale prima che principale fonte di sostentamento economico. Siamo a, pura magia, un postol'impronta araba è evidente nei colori delle case, nelle architetture, nella cucina (come del resto in tutta la Sicilia), nei riti locali, ese è vero che in primavera e in autunno il caldo "africano" concede una tregua che addolcisce la sosta, è altrettanto vero che solo la luce del sole estivo rende il dovuto omaggio ai colori abbacinanti della suggestiva piazzetta. Siamo in terra di Nero d'Avola e del pomodoro di Pachino, oltre che di tonno in ogni forma e conserva. E di una cucina di orto, mare e contaminazioni che trova degni rappresentanti del luogo.