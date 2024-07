Corruzione a Galliate Un funzionario in carcere altri tredici indagati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024)LOMBARDO (Varese) Un piccolo paese, tra i più piccoli del Varesotto, meno di 1000 abitanti,Lombardo, immerso nel verde, in collina, con una bella vista sul lago di Varese. Un paese apprezzato per la sua grande tranquillità sul quale ieri si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno l’arrivo dei carabinieri negli uffici del comune e l’arresto di una persona, si tratterebbe di uncomunale. È scosso il piccolo paese, dove tutti si conoscono, di colpo al centro di un’indagine che coinvolge anche alcuni Comuni limitrofi e che ha portato i militari a dare esecuzione ieri mattina a un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Gip del Tribunale di Varese, su richiesta della Procura.