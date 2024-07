Circoncisione su un bambino Assolto l’urologo a processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024)Ahmad Hind, originario della Giordania, in passato impegnato all’ospedale di Reggio, è statodall’accusa di lesioni personali colpose per una presuntache era accusato di aver eseguito su un. È la sentenza emessa dal giudice Francesca Piergallini ("Il fatto non costituisce reato") per lo specialista che fece anche il vice dello storico primario del reparto Sergio Leoni, venuto a mancare nel 2022. Secondo la Procura, Hind, 57 anni, praticò unarituale su un maschietto di un anno e mezzo, a cui furono diagnosticate difficoltà nella minzione e stenosi del prepuzio, con conseguenze per oltre 40 giorni. Furono i genitori del piccolo, di origine maghrebina, a sporgere denuncia per l’intervento contestato, datato 27 novembre 2016 e avvenuto a Vezzano.