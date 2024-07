Carceri sempre più emergenza Il Sappe dice no al provveditore | Non verremo alla riunione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) IlUmbria non parteciperàconvocata dal nuovodell’amministrazione penitenziaria, Gloria Manzelli. Lo ha reso noto il segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Roberto Bonino, con una lettera alin vista dell’incontro fissato per il 30 luglio. "IlUmbria non parteciperà a questo incontro né ad altri che saranno convocati, in aperta contestazione delle scelte dell’Amministrazione penitenziaria che ricadono pesantemente sull’Umbria da anni a questa parte e che causano enormi disagi lavorativi al personale di polizia penitenziaria della nostra regione". "Mi consenta di farle notare che l’istituzione e il ruolo che lei rappresenta assumendo l’incarico diregionale di questo distretto, è fortemente compromessa agli occhi del personale umbro.