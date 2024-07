Calciomercato Genoa quando partirà Gudmundsson?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo aver ceduto il portiere Josep Martinez all’Inter una settimana fa, ildeldovrà fronteggiare le possibili offerte che arriveranno per Albert, uno dei segreti che ha sospinto il club rossoblù verso una salvezza tranquillissima ispirata, anche, da un Alberto Gilardino che ha mostrato tutto il suo valore come allenatore. L’esterno d’attacco islandese si è messo in vetrina nella passata stagione di Serie A attirando, ovviamente, l’interesse di tantissime squadre del nostro campionato: dal Napoli alla Juventus passando da Lazio e Inter, il nordico potrebbe giocare in una big nella prossima annata.