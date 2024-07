Bergomi avverte l’Inter | Per rivincere serve la stessa ferocia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024)consiglia ein vista della nuova imminente stagione di Serie A. Lo Zio parla die attenzione.– Beppea Sky Sport parla così del prossimo campionatondo: «Distacco? No, abbiamo visto il Napoli l’anno scorso che aveva il campionato con tanti punti di distacco e poi è cambiato il mondo. Non siamo nell’era dei domini della Juventus, dove le altre avevano varie difficoltà. Senon avrà laagonistica, laattenzione, sarà molta attenta a non prendere le ripartenze perché ha difesa forte ma non velocissima. Se non hai ladell’anno scorso diventa complicato».