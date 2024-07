Beatrice Luzzi e un’ex gieffina insieme in tv | saranno in un famoso programma

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 luglio 2024)e Jane Alexandera Celebrity chef: il ritorno delle due attrici romane Il post congiunto delle scorse ore sui social aveva un significato ben preciso pere Jane Alexander, la coppia di attrici farà capolinea sul piccolo schermo a Celebrity chef. A dare la notizia è stato chef Alessandro Borghese, che in una foto delle riprese postata sui social ha in qualche modo annunciato la presenza delle due ex concorrenti del Grande Fratello. LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show, svelato il cast della nuova edizione: soloe pochi vip Ed è la prova chee Janenel suoin onda sul NOVE: Celebrity Chef. Le due attrici, quindi, si daranno battaglia ai fornelli per scoprire chi è più brava a cucinare secondo il parere di due giudici e dei commensali presenti nel ristorante.