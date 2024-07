Bce tiene fermi i tassi d’interesse Lagarde | Aperti su taglio a settembre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nulla di fatto per la Bce che, come ampiamente atteso, ha lasciato idi interesse invariati, dopo ildi 25 punti operato lo scorso mese di giugno, e valuta un possibile, quando anche la Fed dovrebbe avviare un percorso di correzione del costo del denaro. Le decisioni del Board Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi di mantenere invariati i tredi interesse di riferimento della Bce: quello sulle operazioni di rifinanziamento principali viene confermato al 4,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale , al 4,50% e quello sui depositi al 3,75%. Quanto alle misure quantitative, il Board ha confermato che il Piano QE (PAA) si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.