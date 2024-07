Avengers | i fratelli Russo potrebbero dirigire i prossimi due capitoli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Joe e Anthonystanno venendo coinvolti nei Marvel Studios con una delle loro prime grandi priorità, ovverosequel di. I colloqui per la coppia per dirigere quei film sono ancora nelle fasi iniziali, ma il piano sarebbe di coinvolgerli in entrambi i film. I colloqui per la coppia per dirigere quei film sono ancora nelle fasi iniziali, ma il piano sarebbe di coinvolgerli in entrambi i film. Il prossimoè una parte importante della definizione del futuro del Marvel Cinematic Universe e lo studio aveva bisogno di un regista di alto profilo (o in questo caso di registi) per guidare la nave data la portata del progetto. A quanto pare, Shawn Levy era in cima alla loro lista, ma fonti affermano che Levy si sta concentrando sui suoi altri progetti imminenti, che includono un nuovo film di Star Wars alla Lucasfilm.