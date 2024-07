Ardesio DiVino | tutto pronto per la 20esima edizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024). Dal 2 al 4 agosto la rinomata mostra mercato enogastronomicatornerà ad animare le suggestive vie, piazze e corti del centro storico di, nel cuore della Val Seriana, per la sua ventesima, intitolata “Ciao Gino”, in occasione del ventennale della scomparsa di Luigi Veronelli, il padre indiscusso della critica enogastronomica italiana. Organizzata dall’associazione ADIVI’ APS, con la collaborazione di Paolo Tegoni, enogastronomo e docente di cultura del vino all’Università di Parma, e del Seminario Permanente Luigi Veronelli,2024 si prepara quindi ad accogliere un racconto di vini, territori e persone in linea con lo spirito veronelliano attraverso le numerose attività organizzate nel corso della tre giorni.