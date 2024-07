Alex Marangon parla la madre | Qualcuno mente qualcuno sa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continuano le indagini sulla morte di, il 25enne ritrovato morto dopo un rito sciamanico nei pressi di Vidor (Treviso). A “Zona Bianca” ladel giovane Sabrina Bosser invita tutti coloro che erano presenti quella notte are. “Anche le persone che conoscono chi aveva partecipato all’evento – una mamma, un amico, un conoscente – perché non oso pensare che queste persone siano scappate da lì e tornate a casa tranquille e non abbiamo detto niente.sa,“, dichiara la donna. “Vi prego dire – ha detto la donna – anche in forma anonima, fateci arrivare qualche messaggio, anche nella cassetta della posta, anche in redazione. Vorrei che vi metteste una mano sulla coscienza e cercaste di aiutarci“.