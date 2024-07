Trento il presidente Fugatti ordina l’abbattimento dell’orsa Kj1 dopo l’aggressione al turista francese

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024)alVivine Traifaux avvenuta ieri, martedì 16 luglio, ildella Provincia autonoma diMaurizioha emesso unanza per «procedere aldell’esemplare responsabile». Ossia Kj1, 22 anni, la più anziana del Trentino. Il governatore ha quindito al Corpo forestale Trentino di individuare il plantigrado ed eliminarlo, e nel frattempo «operare il monitoraggio intensivo dell’area ove si è verificata, al fine di assicurare la massima tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica». L’incontro tra l’orsa e ilè avvenuto a Naroncolo, nel comune di Dro in provincia di, mentre percorreva il tratto finale del Percorso delle Cavre in un punto in cui il sentiero si restringe.