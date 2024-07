Telecamere nascoste negli occhiali da sole e nella collana per filmare di nascosto i bimbi in spiaggia | arrestato un anziano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si era procurato degli specialidacon una telecamera nascosta e, giusto per non rischiare di perdersi nulla, aveva acquistato anche unacon camera integrata. Quindi andava sullae, con noncuranza, li usava per riprendere i bambini a fini sessuali. Per questo un uomo di 62 anni, John Gilliver, è statoe condannato a un anno e otto mesi di reclusione per possesso di immagini indecenti di bambini e voyeurismo. Gilliver è stato catturato nel luglio 2022 mentre utilizzavadae unaconal Folkestone Harbour, poi successive perquisizionisua abitazione a Charing hanno rivelato ulteriori strumenti di registrazione e materiale illegale.