Stankovic particolarità sulla sua estate all’Inter Sul mercato – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Diversi giovani sono in uscita in casa Inter, tra questi anche il portiere Filip. Proprio il figlio d’arte sta vivendo un’particolare per Tuttosport. PARTICOLARE – In casa Inter la dirigenza sta lavorando a numerose cessioni. Ci sono esuberi da mandar via e che cercano una piazza dove aver spazio e poter giocare. I fratelli Esposito hanno trovato la loro collocazione: uno andrà con lo Spezia, l’altro con l’Empoli. Anche Ebenezer Akinsanmiro non farà più parte del club nerazzurro: finirà alla Sampdoria di Andrea Pirlo. La situazione più particolare riguarda il portiere proprio ex Sampdoria Filip. Dopo un anno da protagonista in Serie B sta passando un’da separato in casa. L’estremo difensore non si sta allenando con i compagni ed è l’unico rimasto fuori dal ritiro di Simone Inzaghi. Non è stato nemmeno convocato dall’allenatore per l’occasione.