Sposa abbandonata sull’altare | ma si è inventata tutto ora rischia la denuncia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La protagonista di questa incredibile storia che arriva da Martina Franca è una quarantenne pugliese. La donna si èil suo matrimonio, organizzandocome si deve e pagando anche fiori, sala per il ricevimento e bomboniere, er poi sostenere di essere stata. Ma quello che avrebbe dovuto essere lo sposo era all’oscuro di. Un comportamento che la signora ha ripetuto per la seconda volta. Ora il suo caso viene seguito dai servizi sociali del Comune in provincia di Taranto.Leggi anche: ClioMakeUp annuncia la fine del matrimonio con Claudio: «Stiamo affrontando una crisi» Secondo quanto si apprende, dopo aver indossato l’abito da, la donna si è fatta venire a prendere da un autista presso il suo appartamentino che si trova nel centro storico di Martina Franca, per poi recarsi nella Cattedrale di San Martino.