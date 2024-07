Rogo in appartamento i Vigili del Fuoco evacuano i residenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Santa Maria Capua Vetere. Diversi gli interventi effettuati in data odierna dalle squadre del Comando provinciale deideldi Caserta. Tra tutti quelli effettuati due sono da considerarsi di maggior rilievo: il primo avvenuto questa mattina verso le ore 08:30, in via Alcide de Gasperi nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove la squadra della sede centrale è stata impegnata per spegnere un incendio sviluppatosi in unsito al quarto piano di un condominio. Il tempestivo intervento deidelha fatto si che l’incendio rimanesse confinato nel salone/ingresso senza coinvolgere il resto dell’. Evacuati in via precauzionale gli altrima nessuna persona è rimasta ferita.