Rashida Jones nella serie Sunny | Recitare con un robot è quasi come recitare come un Muppet

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024)racconta com'è statocon un, ogni mercoledì su Apple TV+, dopo averlo fatto coi, "non poi così diverso", e perché il cinismo e il sarcasmo oggi sembrano farla da padroni nel mondo. Con lei Hidetoshi Nishijima. Se c'è un aspetto che colpisce subito di, la nuovady dalle tinte thriller di Apple TV+, ogni mercoledì con un nuovo episodio sulla piattaforma, è il fatto che ci sia unsenziente in scena, che viene non solo doppiato ma anche "fatto vivere" attraverso movenze ed espressioni facciali da Joanna Sotomura, presente sul set insieme agli interpreti. Una storia di elaborazione del lutto che la protagonista Suzie cerca di superare proprio grazie alche le ha costruito il marito Masa prima di scomparire. Quando abbiamo avuto l'opportunità di incontrare su Zoom i protagonisti,