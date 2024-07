Pioggia di eventi per tutti i gusti mostre e sagre antichissime Così la tradizione guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Empolese Valdelsa, 17 luglio 2024 – Estate è sinonimo anche di. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, cenare sotto un cielo stellato è uno dei metodi per combattere l’afa. E in attesa dei prossimi grandi appuntamenti del territorio, dalla Festa dell’Unicorno di Vinci a fine mese al Beat Festival di Empoli tra agosto e settembre, sono ancora diverse le possibilità nel circondario di gustare prodotti tipici all’aperto. A Massarella di Fucecchio, per esempio, fino a domenica è possibile gustare la tradizionale zuppa dell’omonima sagra, giunta alla sua 53esima edizione. Oltre alla ‘regina’ della festa sarà naturalmente possibile cenare con i migliori piatti della cucina toscana (prenotazioni a [email protected] ), con tanto di intrattenimento.